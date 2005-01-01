Росія виставить на аукціон ділянки надр на шельфі Криму

ЕкономікаОлег Костюк, 26 грудня1590

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Уряд РФ схвалив законопроект про виставлення ділянок надр нерозподіленого фонду на шельфі Азовського і Чорного морів у районі півострова Крим на аукціони. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на голову Мінприроди РФ Сергія Донського.

За його словами, ці ділянки належатимуть до ділянок надр федерального значення.

Як повідомляється, розробляти їх будуть тільки компанії з російською участю понад 50%, а рішення про оголошення аукціонів і передачі ліцензії за підсумками тендерів прийматиме уряд.

Нагадаємо, у вересні 2016 року Україна ініціювала арбітражне провадження проти РФ з метою захисту своїх прав на прилеглі до Криму морські зони у Чорному морі, Азовському морі і Керченській протоці. У позові вказувалося, що Росія незаконно отримує українські енергетичні ресурси.

Крім того, Україна почала експертизу будівництва Росією мосту через Керченську протоку.

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