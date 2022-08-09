Росія 8 серпня повідомила США, що тимчасово відмовляється від інспекцій своєї ядерної зброї в рамках двостороннього Договору про скорочення стратегічного ядерного озброєння. Про це пишуть російські ЗМІ з посиланням на МЗС РФ.

Зазначається, що 8 серпня РФ офіційно інформувала дипломатичними каналами Сполучені Штати Америки про те, що наша країна тимчасово виводить з-під інспекційної діяльності за Договором про СНО свої об'єкти, що підлягають інспекціям за цим Договором.

Це виключення також поширюється на об'єкти, де можуть проводитися передбачені Договором покази.

Двосторонній договір між Росією та США про взаємне скорочення арсеналів розгорнутих стратегічних ядерних озброєнь передбачає скорочення кожної зі сторін розгорнутих ядерних боєзарядів.

Він діє з 1991 року. 29 січня 2021 року президент РФ Владімір Путін вкотре продовжив дію договору до 5 лютого 2026 року.