Росія знімає ядерні боєголовки зі старих ядерних крилатих ракет через виснаження запасів сучасних крилатих ракет великої дальності, повідомило в суботу, 26 листопада, Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

«Росія, ймовірно, знімає ядерні боєголовки зі старих ядерних крилатих ракет і стріляє неозброєними боєприпасами по Україні. Зображення з відкритих джерел показують уламки ймовірно збитої крилатої ракети повітряного запуску AS-15 KENT (ALCM) [Х-55], розробленої у 1980-х роках виключно як система доставки ядерної зброї. Боєголовка, ймовірно, була замінена на баласт», – йдеться у повідомленні.

Британська розвідка зазначає, що така інертна система все ж може завдати певної шкоди через кінетичну енергію ракети та будь-яке невитрачене паливо, але вона навряд чи зможе досягти надійного ефекту проти призначених цілей.

«Росія майже напевно сподівається, що такі ракети функціонуватимуть як приманки та відволікатимуть українську протиповітряну оборону. Якими б не були наміри Росії, ця імпровізація підкреслює рівень виснаження російських запасів ракет великої дальності», – йдеться у звіті Міноборони Великої Британії.