Південна гілка нафтопроводу «Дружба» постачала нафту до Угорщини, Чехії та Словаччини

Постачання російської нафти транзитом через територію України нафтопроводом «Дружба» зупинено з 4 серпня. Причиною цьому стала неможливість російської нафтової компанії «Транснєфть» оплатити послуги з транзиту через запроваджені санкції ЄС. Інформацію про це у вівторок, 9 серпня, повідомили російські ЗМІ з посиланням на компанію «Транснєфть».

Як пояснили в «Транснєфть», при здійсненні платежу від 22 липня 2022 року за транзит російської нафти територією України гроші було повернуто на рахунок платника.

«Ситуація ускладнюється тим, що європейські регулятори наразі ще не сформували єдиної позиції щодо алгоритму дій для банків різних юрисдикцій, а також не напрацювали порядку видачі зазначених дозволів», – додали у «Транснєфті».

Південна гілка «Дружби» постачала нафту до Угорщини, Чехії та Словаччини. При цьому транзит через Білорусь у напрямку Польщі та Німеччини триває.

Наразі «Укртранснафта» не коментувала цю новину.

Додамо, що «Транснєфть» потрапила під санкції Євросоюзу ще у березні, коли було запроваджено четвертий пакет обмежувальних заходів. Щодо «Газпромбанку» діють лише санкції, введені у 2014 році, нових обмежувальних заходів ЄС до нього поки що не застосовував.

Європейський союз наприкінці травня ухвалив часткове ембарго на імпорт російської нафти. При цьому для постачання нафти південною гілкою «Дружби» до Угорщини, Чехії та Словаччини було зроблено виняток.