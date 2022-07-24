Російські державні компанії «Роснефть» і «Газпром» зможуть постачати нафту в треті країни

Європейський Союз вніс поправки до санкцій проти Росії згідно з якими російські державні компанії «Роснефть» і «Газпром» можуть постачати нафту третім країнам. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що ЄС вніс поправки до санкцій проти Росії для обмеження ризиків для глобальної енергетичної безпеки.

«З метою уникнення будь-яких потенційних негативних наслідків для продовольчої та енергетичної безпеки в усьому світі, ЄС вирішив продовжити виняток із заборони брати участь в операціях з певними державними підприємствами щодо операцій із сільськогосподарською продукцією та транспортуванням нафти до третіх країн», – заявили в ЄС.

Відтепер платежі, пов’язані з такими постачаннями, не будуть заборонені.

За інформацією джерел Reuters, обмеження зняли через побоювання, що Китай та Індія купували б нафту через дрібних приватних трейдерів, а торгівля російською нафтою перекочувала б у сірі зони зі слабким страхуванням від аварій і її транспортували старішими суднами.