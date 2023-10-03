Від дронів та їхніх уламків постраждали Павлоград і Дніпро

Російські воєнні злочинці в ніч на вівторок, 3 жовтня, влаштували масовану повітряну атаку на Дніпропетровську область. Для атаки вони запустили дрони-камікадзе та крилату ракету.

Як повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, Повітряні Сили збили над Дніпропетровщиною крилату ракету та 13 безпілотників. Однак незбиті дрони влучили на територію підприємства у Павлограді. Туди ж впали й уламки збитих дронів, уточнив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Внаслідок атаки постраждали дві виробничі будівлі.

Крім того, у Дніпрі через падіння уламків сталося дві пожежі, одна на приватному підприємстві, друга – на території гаражного кооперативу. Пошкоджено автомобіль. Пожежі, які виникли через падіння уламків, вже загасили. Постраждалих чи загиблих немає.

Крім того, як зазначили в Силах оборони півдня України, ще 16 дронів-камікадзе військові збили над Миколаївською областю. Влучань на Миколаївщині не було.

Загалом, за інформацією Повітряних сил, росіяни з території окупованого Криму випустили по Україні 31 дрон-камікадзе Shahed 136/131, 29 з яких збила протиповітряна оборона, а також крилату ракету «Іскандер-К», яку також збили.