Будівля Одеського національного художнього музею

Внаслідок атаки російських окупантів по Одесі у ніч на 6 листопада п'ятеро людей отримали поранення. У постраждалих зафіксовано осколкові поранення. Від вибухів, спричинених ракетною атакою РФ, постраждав Одеський художній музей, повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

За його словами, усіх постраждалих госпіталізовано. Згодом в Одеській ОВА уточнили, що кількість постраждалих зросла до 8.

Крім того, очільник ОВА повідомив, що внаслідок нічної атаки росіян суттєво пошкоджено будівлю художнього музею, якому сьогодні виповнюється 124 роки. Ракета влучила поруч із ним у дорогу.

«У будівлі пошкоджені стіни, вибиті деякі вікна та шибки. Проводяться роботи з обстеження та фіксації пошкодження чергового об'єкта у зоні всесвітньої спадщини ЮНЕСКО», – зазначив він.

Як повідомила прес-служба музею, від вибухів постраждали 7 виставок з творами сучасних художників та приватних колекціонерів

Марґіт та Романа Сельських «Сонце заходу / Sol occidens» з колекції Едуарда Димшица;

Бориса Айзенберга «Квіти за відвалами»;

роботи Олександра Грехова;

Стаса Жалобнюка «Black Sea»;

Володимира Семківа «Радість»;

Альбіни Ялози «Вівтар небесного війська»;

Kinder Album «Великі луги, рясні трави».

Наразі музей зачинений, усі найближчі події скасовані до наступних повідомлень.

«Поки триває процес оцінки пошкоджень, фіксація наслідків ураження та слідчі дії, все має залишатися недоторканим», – повідомили в прес-служба OFAM.

В Силах оборони півдня України розповіли, що окупанти вночі атакували Одесу різними типами ракет та ударними дронами. 15 безпілотників вдалось знищити. Ударні дрони «Shahed-131/136» росіяни спрямували по припортовій інфраструктурі Одеси.

Є влучання ракет у середмістя та по промисловій будівлі, що вже не використовувалася. Вибуховою хвилею пошкоджено кілька багатоповерхових житлових будинків та музей в історичній частині міста (зоні всесвітньої спадщини ЮНЕСКО).

Влучанням також пошкоджено складські приміщення, розвантажувальну спецтехніку, автівки з зерном.

У Повітряних Силах ЗС України згодом уточнили, що 15 з 22 шахедів і 1 ракету Х-59 знищено над Україною вночі. У відомстві розповіли, що окупантами було випущено по одній керованій авіаційній ракеті Х-31 та Х59 із повітряного простору окупованої Херсонщини.

Також зафіксовано пуск протикорабельної ракети П-800 «Онікс» та балістичної ракети «Іскандер-М» з території окупованого Криму. З району мису Чауда (Крим) зафіксовано пуски 22 ударних БпЛА «Shahed-136/131».