Окупанти атакували Одещину протирадіолокаційною ракетою Х-31П

У неділю, 5 листопада, російські окупанти обстріляли Одеську область, влучивши по одному з об’єктів інфраструктури. Внаслідок атаки постраждало троє співробітників, повідомили у прес-службі Сил оборони Півдня.

Вибух пролунав під час повітряної тривоги приблизно о 15:30 на Одещині. За даними Сил оборони Півдня, окупанти випустили по області протирадіолокаційну ракету Х-31П з акваторії Чорного моря. Для запуску ракет були залучені російські літаки тактичної авіації.

«На Одещині – пріоритети ворога зосереджені на протидії цивільному судноплавству. Влучанням в інфраструктурний об'єкт пошкоджено адміністративні будівлі. Постраждали три співробітники. Вибухова хвиля завдала пошкоджень і навколишнім будинкам», – повідомили у прес-службі Сил оборони Півдня.

Наразі невідомо, куди саме влучили росіяни. Водночас не уточнюються масштаби пошкоджень на інфраструктурному об’єкті.

Окрім Одещини окупанти атакували Дніпропетровську область. Керовану ракету Х-59 вдалося збити Силам ППО над Криворіжжям. Постраждалих внаслідок падіння уламків немає.