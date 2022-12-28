Російські окупанти розпочали примусову паспортизацію дітей на захоплених територіях Луганської області. Як повідомила Луганська обласна військова адміністрація, вже набрав чинності порядок подання заяви про визнання дитини до 14 років, яка проживає на захоплених територіях, громадянином Росії.

«Для цього одному з батьків обов'язково потрібно мати паспорт Росії. Звичайно, можна його і не отримувати і одразу підпасти під скорочення на роботі чи під відмову у соціальних виплатах. Часу на роздуми окупанти не лишають», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Росія проводить примусову паспортизацію на захоплених із 24 лютого територіях Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Окупанти змушують людей приймати російське громадянство, залякуючи відсутністю виплат і погрожуючи звільненням з роботи.

Зазначимо, що з квітня 2019 року Росія також почала незаконно видавати свої паспорти на тих територіях Донецької та Луганської областей, які були захоплені з весни 2014 року.