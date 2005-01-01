Російські хакери намагалися отримати доступ до офіційної пошти Сенату США

СвітРоман Ганкевич, сьогодні, 08:021080

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Російські хакери намагалися отримати доступ до офіційної пошти Сенату США
фото The Hacker News
шукають чутливу інформацію, яку можна «злити» у відкритий доступ

Хакерська група Fancy Bear, діяльність якої пов'язують з Росією, проводила тривалу операцію для отримання доступу до листування співробітників американського Сенату. Про це написала Associated Press з посиланням на звіт компанії кіберзахисту Trend Micro Inc.

«Ті ж хакери (Fancy Bear), які проникли у сервери Демократичної партії США, протягом останніх кількох місяців створили умови для здійснення шпигунської кампанії проти Сенату США», – заявили в Trend Micro Inc.

Представник Trend Micro Inc. Фейдек Хаккеборд заявив, що хакери продовжують бути дуже активними у здійсненні підготовчої роботи дляя того, щоб знову мати вплив на громадську думку. За його словами, вони шукають секретну інформацію, яку можна «злити» у відкритий доступ.

У звіті компанії кіберзахисту Trend Micro Inc. оприлюднені результати підозрілих веб-сайтів, схожих на внутрішню базу електронної пошти Сенату США. За цифровими відбитками, які містилися в конструкції цих сайтів, встановлено, що такі самі використовувалися виключно групою Fancy Bear.

Як відомо, дослідники американської компанії з кібербезпеки ThreatConnect розповіли, що російські хакери можуть планувати атаки на антидопінгові агентства у відповідь на дискваліфікацію Росії із Зимових Олімпійських ігор. Також повідомлялось, що група Fancy Bear декілька років переслідувала близько 200 журналістів, видавців і блогерів, зокрема із США, України і Росії.

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