Російські Ту-142 влаштували провокацію під час навчань НАТО біля берегів Норвегії

Літак Ту-142 створений на базі стратегічного ракетоносця Ту-95

Російські протичовнові літаки Ту-142 без попередження пролетіли на невеликій висоті над кораблем, на якому перебували морські піхотинці НАТО. Про інцидент, що стався 2 листопада поблизу Норвегії, пише норвезьке видання VG.

«Піхотинці перебували на борту Mount Whitney, флагманського корабля Шостого флоту США», - йдеться у повідомленні.

Видання зазначає, що раніше Росія висловлювала невдоволення проведенням найбільших з часів закінчення холодної війни навчань НАТО Trident Juncture.

Представники РФ заявили, що вважають захід «антиросійською демонстрацією сили», попередивши, що він не залишиться без відповіді.

Пізніше в Міноборони Росії заявили, що два російських військових літаки здійснили «запланований політ», який тривав понад 12 годин.

«Всі польоти літаків морської авіації ВМФ Росії виконуються у суворій відповідності з Міжнародними правилами використання повітряного простору без порушення кордонів інших держав», - цитують російські ЗМІ слова представника Міноборони РФ.

За даними компанії Avinor, оператора більшості цивільних аеропортів Норвегії, Росія надіслала повідомлення про випробування ракет 1-3 листопада в Норвезькому морі. У НАТО цю інформацію прокоментували стримано.

Нагадаємо, з 25 жовтня по 7 листопада у Норвегії проходять військові навчання Trident Juncture 18, в яких беруть участь 50 тисяч військових з 30 країн НАТО та їх союзників, 10 тисяч машин, 250 повітряних суден та 65 кораблів. Це найбільші маневри НАТО мінімум з 2002 року і найбільші маневри в історії Норвегії. Україна також бере участь у навчаннях