Російський актор Гоша Куценко потрапив у базу «Миротворця»

КультураОлег Костюк, сьогодні, 10:594601

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Російський актор Гоша Куценко потрапив у базу «Миротворця»
фото з відкритих джерел
Гоша Куценко

Російський актор Гоша Куценко потрапив в базу даних сайту «Миротворець». Про це повідомляється на сайті центру «Миротворець».

Актора звинувачують в «організацію порушення державного кордону України для проникнення до Криму групи іноземних громадян». Також його звинувачують у пропаганді Росії і спробі легалізації анексії Криму.

Зокрема, укладачі бази звертають увагу, що Куценко знімався у фільмах «Канікули президента» і «Балканський кордон», зйомки яких проходили в Криму.

Гоша (Юрій) Куценко народився на території України, а саме в Запоріжжі. Потім разом з родиною він переїхав до Львова, проте з 1988 року він живе в Москві. Артист відомий завдяки ролям у фільмах «Антикілер», «Кохання-зітхання», «Нічна варта», «Ялинки 2», «Залюднений острів», «Країна ОЗ».

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