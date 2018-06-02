Голову сербської церкви внесли в базу «Миротворця»

СуспільствоОлег Костюк, 2 червня5690

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Голову сербської церкви внесли в базу «Миротворця»
фото spc
Патріарх Сербський Іриней виступив проти автокефалії для українських церков

Голову Сербської православної церкви Патріарха Сербського Іринея внесено в базу сайту «Миротворець». Інформація про це була розміщена на інтернет-сторінці порталу, інформує LB.ua.

«Патріарх Іриней, єпископ Сербської Православної Церкви, антиукраїнський пропагандист. Противник незалежності українського православ'я від ... РПЦ. Розпалювання міжнаціональної та міжконфесійної ворожнечі», - йдеться в коментарі до публікації.

Нижче вказано повний титул сербського першоієрарха, а також дату його народження - 1930 рік.

На сайті розміщені дві публікації, в яких цитуються заяви патріарха Іринея під час його візиту в Москву в кінці травня. Там патріарх Іриней заявив, що Сербська православна церква не підтримує ідею президента України Петра Порошенка створити в країні незалежну автокефальну церкву. Також він назвав прохання України про автокефалію «богохульством розкольника».

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