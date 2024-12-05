Серіал розкриває тему екоциду, скоєного росіянами під час війни в Україні

Розпочались зйомки документального серіалу Vona. Це документальний серіал-розслідування, який розкриває тему екоциду, скоєного під час війни в Україні, де російська армія атакує не лише людей, інфраструктуру, але і саму природу. У центрі історії – Олександра Матвійчук, українська правозахисниця, лауреатка Нобелівської премії миру, голова правозахисної організації Центр громадянських свобод.

Глядачі побачать історію про природу, що стала мовчазною жертвою війни, та боротьби за екологічну справедливість на світовій арені.

Що таке екоцид і чому його важливо визнати на світовому рівні? Як довкілля стало мовчазною жертвою війни? І чи вдасться українським правозахисникам створити новий прецедент: притягнути Росії до міжнародної відповідальності за екоцид?

Серіал складатиметься з чотирьох епізодів по 45 хвилин: Радіація, Повітря, Земля і Вода.

Протягом літа 2024 команда фільму уже провела зйомки на Київщині, Харківщині, Херсонщині, Запоріжжі та в Чорнобильській зоні й зафільмували жахливу шкоду для довкілля, завдану російською агресією. Зараз проєкт перебуває на стадії девелопменту та здійснюється за підтримки Українського культурного фонду (УКФ) та Solidarity Fund.

Тизер фільму вже доступний, він привідкриває завісу над історіями знищених лісів, отруєних річок, зруйнованих екосистем, а також показує роботу активістів, експертів і правозахисників, які вимагають відповідальності агресора за шкоду, завдану природі. Мета серіалу – привернути увагу світу до екологічних злочинів і змусити агресора відповісти за все, що знищено.

Продюсери проєкту: Ерік Холланд, Оксана Іванців. Режисерки Дарія Онищенко, Ліза Стрій. Прем’єра планується на 2026 рік.