У новелі Мирослава Слабошпицького «Орел» знявся володар «Оскара» Шон Пенн

У кіноальманасі «Війна очима тварин» прозвучить композиція Burn Out всесвітньо відомого гурту Imagine Dragons. Музиканти гурту активно підтримують Україну з початку повномасштабного вторгнення, на концертах гурту фронтмен Ден Рейнольдс щоразу нагадує про війну в Україні, а нещодавно вони випустили кліп, в якому показали жахливі наслідки цієї страшної війни.

На думку авторів кіноальманаху, музика Imagine Dragons розширить аудиторію «Війни очима тварин» та посилить вплив сенсів, які хотіли донести її автори.

«Сила музики заряджає глядача не менше сюжету й героїв, тим більше, що думки і дії наших міжнародних зірок звучать в унісон з Україною вже майже три роки. А потужний трек Imagine Dragons підсилить наш голос, щоб основні меседжи почув увесь світ. Ця підтримка дуже надихає й вкотре доводить нашу здатність стріляти у ворогів не лише гарматами, а й зброєю мистецтва», – впевнений автор ідеї та продюсер фільму Олег Кохан.

Нагадаємо, «Війна очима тварин» - це ігровий кіноальманах, основними героями якого стали тварини, що потерпають від війни в Україні, а його метою є актуалізація теми наслідків і загроз війни як гуманітарної та екологічної катастрофи не тільки для України, а й для світу. Робота над кіноальманахом триває з 2022 року, а авторами семи короткометражних фільмів, що складають антологію, стали Мирослав Слабошпицький, Олексій Мамедов, Юлія Шашкова, Святослав Костюк, Іван Сауткін та Андрій Лідаговський.

Майже всі сюжети новел основані на реальних фактах, і крім вовка, корови, білого кролика, орла, кота, кози і рибкок, їх допомагають розповісти відомі українські актори Марина Кошкіна, Олександр Печериця, Андрій Ісаєнко, Михайло Матюхін, Ольга Коротяєва, юні актори Артем Черній, Михайло Пулянській, Поліна Гайова, Дарія Держун, Назарій Гладюк, а також популярна 70-ти річна блогерка зі Львова Ольга Мартинишин, для якої цей фільм став дебютом у кіно.

Нагадаємо також, що у новелі Мирослава Слабошпицького «Орел» знявся володар «Оскара» Шон Пенн.

Фільмували «Війну очима тварин» в Україні та США. Перший трейлер антології був представлений на Берлінському МКФ, а нещодавно відбувся допрем’єрний показ вибраних новел кіноальманаху на Міжнародному кліматичному саміті COP29.