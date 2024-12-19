Григорій Козловський - засновник і почесний президент ФК "Рух", бізнесмен, меценат

Засновник футбольного клубу «Рух» та готельно-відпочинкового комплексу Emily Resort, Григорій Козловський разом з компанією перерахували 2 мільйони гривень на потреби медичних закладів. Кошти були отримані від святкування прийдешнього Нового 2024 року в Emily Resort, що вже другий рік поспіль стає основою для благодійної акції.

Цього року підтримку отримали Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих імені Юрія Липи, а також КНП ЛОР Центр дитячої медицини та лікарня «Охматдит». Кожен із закладів отримав по мільйону гривень для покращення умов надання медичних послуг.

«На жаль, війна триває, і ми не можемо стояти осторонь. Наше завдання — підтримувати армію, допомагати тим, хто бореться за наше майбутнє, і допомагати тим, заради кого ми це робимо — нашим дітям», — зазначив Григорій Козловський.

Допомога військовим та медичним закладам

Допомога військовим та медичним закладам вже стала традицією для мецената та його команди, адже минулого року напередодні Різдва, Григорій Козловський та ФК «Рух» передали 2 мільйони гривень на допомогу ЗСУ. Кошти були зібрані від святкування Нового року у Emily Resort.

Григорій Петрович Козловський наголосив, що з початку війни він не міг залишатися байдужим до потреб ЗСУ та вимушених переселенців. Через Фонд допомоги Україні «Рух у Майбутнє», а також через власну ініціативу, було передано техніку, обладнання і транспорт для українських військових.

«Ми отримали зворотний зв'язок від наших бійців, і бачимо, як передане обладнання допомагає у бойових діях. Рухівці і я особисто будемо й надалі підтримувати наших військових, щоб наблизити перемогу», — додав Григорій Козловський.

Свято для дітей загиблих Героїв

Також до Дня Святого Миколая ФК «Рух», його засновник Григорій Козловський та готельно-відпочинковий комплекс Emily Resort організували одноденний вікенд для дітей-переселенців та дітей загиблих Героїв. Малеча відвідала Академію ФК «Рух», взяла участь у розважальних заходах та провела день у атмосфері радості та веселощів.

«Мені надзвичайно приємно, що ми змогли подарувати маленьке диво діткам наших захисників, переселенцям і тим, хто потребує особливої уваги. Сподіваюся, що візит до нашої Академії залишить у їхніх серцях теплі й радісні спогади», – поділився засновник Академії та меценат Григорій Козловський.

Тільки за минулий рік на різні благодійні потреби командою Григорія Козловського ФК «Рух» та готельно-відпочинкового комплексу Emily Resort було передано 24 мільйони гривень.