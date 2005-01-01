«Рух» у Львові переміг лідера Першої ліги «Арсенал»

Перший матч у 2018 році на домашньому полі винниківський «Рух» проводив проти лідера Першої ліги київського «Арсеналу». До цього в першому колі команди зіграли у безгольову нічию.

Варто зазначити, що «Рух» демонструє непогану статистику. За останні шість офіційних матчів «леви» лише один раз зіграли у нічию, решта - перемоги. У тому числі й у минулому турі на виїзді проти одеської «Жемчужини». Завдяки цьому команда закріпилася на 8 місці.

Натомість «Арсенал» - лідер Першої ліги, який в попередньому матчі переміг найближчого переслідувача «Полтаву» 3:1 та збільшив відрив до 8 очок.

Гра відбувалася не на домашньому стадіоні «Руху» у Винниках, а на стадіоні «Україна» у Львові. Попри зимову погоду, поле було готове до гри.

Забігаючи наперед, відзначимо, що «Рух» провів наближену до ідеалу гру, не дозволивши супернику нічого попереду, і вигравши центр поля, завдяки чому вдавалося швидко переходити в атаку самим, і зупиняти атаку суперника ще на початковій стадії.

Ще на початку зустрічі захисник гостей невдало скидав на воротаря, і Віктор Хомченко міг в дотик забити гол. Він навіть дотягнувся до м'яча, але пробити як слід не зумів.

Згодом вже Михайло Козак, який був найактивнішим у складі господарів, міг заробити пенальті. Його збивали у штрафному майданчику, однак гравець почав падати ще до дотику, зробивши це занадто картинно перед очима арбітра. Хоча суперник і не дотягувався до м'яча.

А на 23 хвилині «Рух» відкрив рахунок. Відзначився Ігор Дуць після навісу Бориса Баранця. Пробив головою, а воротар Дмитро Іванов махнув повз м'яч рукою.

Згодом небезпечно пробивав Козак. Михайло обіграв декількох гравців і наважився на удар з-за меж штрафного майданчика. Удар був точний, під перекладину воріт, однак воротар зачепив його кінчиками пальців і перевів за межі поля.

Такий перебіг подій не надто влаштовував тренера «Арсеналу» Сергія Литовченка. Тож він ще у першому таймі вдався до замін. Спочатку на 32 хвилині вийшов Юрій Бушман замість Вадима Семчука, ще через декілька хвилин - Максим Боровець замість Івана Трубочкіна.

Однак на гру це не дуже вплинуло. «Рух» продовжував домінувати на полі, контролюючи гру. На 37 хвилині у команди пройшла непогана комбінація, яка закінчилася ударом головою від Козака. Однак точно в руки воротарю.

На 40 хвилині Хомченко міг вийти на воротаря «Арсеналу» сам на сам. Однак йому забракло швидкості, тож захисники встигли його накрити, і з ударом форварда справився Іванов.

За перший тайм «Арсенал» не зумів нічого протиставити «Руху». «Леви» надійно грали у захисті та комбінували попереду, швидко переходячи центр поля. Натомість гості в атаці на все, що спромоглися - навіси у штрафний майданчик (деякі з них - зі штрафних), які не несли надзвичайної загрози, адже захисники вигравали верхову боротьбу.

Другий тайм став фактичним продовженням першої 45-хвилинки - господарі атакували, гості покладали сподівання на контратаки.

На 58 хвилині Хомченко двічі міг відзначитися двічі. Однак спершу його удар по порожніх воротах прийшовся у перекладину, а вже за мить штанга стала на заваді подвоїти рахунок у цій грі.

На 70 Хвилині у «Руху» мало не відбулась вимушена заміна. Під час навісу Ільющенков зіштовхнувся головою з Дієго Агірре, після чого йому знадобилася допомога медиків. Олександр Дяченко вже навіть був готовий вийти на поле, але тоді заміна не знадобилася. Хоча на 78 хвилині знову медики надавали допомогу воротареві, а гравці сигналізували про необхідність заміни. Та все ж Олександр продовжив гру.

Один з найкращих бомбардирів Першої ліги - «канонір» Олександр Батальський (13 голів), міг забити і у цій грі. Однак влучив у штангу.

До кінця матчу команди ще створили декілька моментів біля воріт суперника. Та забити жодній з команд так і не вдалося. Відтак «Рух» святкує мінімальну перемогу, завдяки чому піднімається на 7 місце в Першій лізі. «Арсенал» і надалі залишається на вершині турнірної таблиці.

Наступний матч «Рух» проведе на виїзді проти «Черкаського Дніпра» 1 квітня.

Рух - Арсенал 1:0

Гол: Дуць, 23