Рулет з лаваша з оселедцем, яйцями та сиром. Рецепт дня0
Рулет з лаваша – це смачний та простий у приготуванні рецепт закуски, який чудово підходить для будь-якої урочистої події чи звичайної вечері. Завдяки поєднанню оселедця, яєць і сиру, ця страва має неперевершений смак, що сподобається навіть найвибагливішим гурманам.
Інгредієнти:
- лаваш – 1 шт.;
- філе оселедць – 200 г;
- яйце – 2 шт.;
- кисломолочний сир – 300 г;
- кріп свіжий.
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Спосіб приготування:
Яйця відваріть круто. Остудіть, очистьте та натріть на великій тертці. Філе оселедця наріжте середніми шматочками. Кріп промийте та обсушіть, пише ТСН.
Лаваш викладіть на робочу поверхню. Змастіть сирною масою. Розподіліть яйця по всьому лавашу, не доходячи до країв, посипте кропом і зверху викладіть шматочки оселедця в шаховому порядку.
Лаваш згорніть у рулет і покладіть до холодильника на 30 хвилин. Наріжте порційними шматками.