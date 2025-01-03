Спосіб приготування:

Яйця відваріть круто. Остудіть, очистьте та натріть на великій тертці. Філе оселедця наріжте середніми шматочками. Кріп промийте та обсушіть, пише ТСН.

Лаваш викладіть на робочу поверхню. Змастіть сирною масою. Розподіліть яйця по всьому лавашу, не доходячи до країв, посипте кропом і зверху викладіть шматочки оселедця в шаховому порядку.

Лаваш згорніть у рулет і покладіть до холодильника на 30 хвилин. Наріжте порційними шматками.