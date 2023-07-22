Лоукостер Ryanair може відновити невелику кількість рейсів в Україну до кінця 2023 року. Про це в інтерв’ю агентству Інтерфакс-Україна заявив виконавчий директор авіакомпанії Майкл О'Лірі.

За словами керівника лоукостера, це «найбільш вірогідний» план, який розглядають в Ryanair, але він залежить від того, чи вдасться переконати європейські органи безпеки та українську владу, що польоти будуть безпечними. В такому випадку, припустив Майкл О'Лірі, «вони можуть захистити літак від безпілотників, ракет і тому подібного, як це відбувається в Ізраїлі».

«Українська влада працює з потрібними людьми, щоб спробувати знову відкрити повітряний простір, але ми нічого не можемо вдіяти, якщо вони не переконають EASA, Європейське агентство з безпеки та страхові компанії, що виконувати обмежену кількість рейсів до Києва і Львова — безпечно», – зазначив виконавчий директор авіакомпанії.

При цьому О'Лірі не погодився, що це навряд чи можливо до закінчення російських обстрілів, вказавши на приклад Ізраїлю під час атак з боку ХАМАС.

«Подивіться, що робить ізраїльська влада. Ми працюємо в Ізраїлі та за його межами. Летимо в аеропорт Тель-Авів. Час від часу із Західного берега лунають ракети, а ХАМАС запускає ракети. Отже, все можливо», – переконаний керівник лоукостера.

Раніше повідомлялося, що Ryanair планує відкрити 75 маршрутів з Європи до України після того, як повітряний простір держави оголосять безпечним.