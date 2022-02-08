Із Харкова Ryanair планувала літати до шести європейських міст

Ірландський лоукостер Ryanair зупинив продаж квитків на всі рейси з Харкова та Херсона. Під час спроби забронювати переліт на найближчі дати або літню навігацію система авіакомпанії вказує, що немає доступних вильотів, повідомив у вівторок, 8 лютого, галузевий сайт avianews.com.

Авіакомпанія Ryanair планувала залишити шість міжнародних маршрутів з Харкова: в Будапешт, Бергамо, Вільнюс, Краків, Познань і Варшаву. З Херсона маршрутна мережа Ryanair включала Відень, Краків та Варшаву.

В авіакомпанії на момент виходу публікації цю ситуацію не прокоментували.

Як зазначає avianews.com, В умовах пандемії Covid-19 через зміну попиту лоукостер неодноразово змінював розклад польотів в Україну, скасовував та переносив вильоти, проте вперше продаж був зупинений на всі рейси одразу з двох аеропортів.

Як зазначають автори матеріалу, авіакомпанія могла так вчинити на тлі постійних повідомлень про можливий напад Росії на Україну. Минулого тижня керівник Ryanair Майкл О’Лірі заявив, що лоукостер готовий ввезти до України до 20 літаків за умови, що не буде вторгнення.

Аеропорт «Харків» розташований за 40 км від кордону з Росією, аеропорт «Херсон» – за 90 км від окупованого Росією Криму.