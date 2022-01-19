Нові рейси з Львова в низку європейських міст почнуть виконувати наприкінці березня

Ірландський лоукостер Ryanair відкриває шість нових авіарейсів зі Львова. Вже наприкінці березня зі Львова можна буде полетіти в Барселону, Брюссель, Гданськ, Нюрнберг, Стокгольм та Загреб.

Як повідомив у середу, 19 січня, сайт Avianews.com, Ryanair відкрив продаж квитків на шість нових рейсів зі Львова, які почнуть виконувати з кінця березня 2022 року, зокрема:

Львів – Барселона (з 27 березня, двічі на тиждень, вартість квитків – від 30 євро в один бік);

Львів – Брюссель, Шарлеруа (з 27 березня, двічі на тиждень, вартість квитків – від 21 євро в один бік);

Львів – Гданськ (з 27 березня, тричі на тиждень, вартість квитків – від 12 євро в один бік);

Львів – Нюрнберг (з 30 березня, двічі на тиждень, вартість квитків – від 20 євро в один бік);

Львів – Стокгольм, Арланда (з 27 березня, двічі на тиждень, вартість квитків – від 48 євро в один бік);

Львів – Загреб (з 27 березня, двічі на тиждень, вартість квитків – від 33 євро в один бік).

Загалом навесні Ryanair відкриє з України 13 нових авіарейсів. Крім Львова, лоукостер літатиме з Києва в Брюссель, Корфу і Стокгольм; із Одеси в Брюссель, Лондон і Венецію; з Херсона у Варшаву.

Прикметно, що кілька нових рейсів Ryanair дублюють наявні або анонсовані рейси іншого лоукостера – угорської авіакомпанії Wizz Air. Зокрема, наприкінці березня Wizz Air запускає рейси Львів – Барселона та Львів – Брюссель. Крім цього, Wizz Air уже має прямий рейс Львів – Гданськ. Також у Барселону рейси виконує українська бюджетна авіакомпанія Bees Airlines.