Нюрнберг – друге за кількістю населення місто Баварії та 14 в Німеччині

Ірландський лоукостер Ryanair відкрив продаж квитків на новий рейс зі Львова до німецького міста Нюрнберг. Польоти стартують з 30 березня та будуть виконуватися двічі на тиждень – по середах та неділях.

Як ідеться на сайті перевізника, вартість квитків стартують від 16 євро в один бік. Виліт зі Львова у середу – о 14:50, в неділю – о 23:05, з Нюрнберга в середу – об 11:40, у неділю – о 19:55. Час у дорозі – 1 година 45 хвилин.

Це вже третій напрямок Ryanair зі Львова до Німеччини та 23 загалом. Лоукостер літає до Кіпру, Латвії, Литви, Великої Британії, Польщі, Словаччини, Угорщини та Італії.

Додамо, що Нюрнберг – друге за кількістю населення місто Баварії та 14 в Німеччині, розташовується за 170 км на північ від Мюнхена. Упродовж XIV-XVI ст. Нюрнберг був одним з найважливіших і найбільших міст Німеччини, неофіційною німецькою столицею, потім цей статус намагалися втілити у нацистській Німеччині. Під час Другої світової війни місто фактично зруйнували бомбардуванням, проте упродовж 1950-60-х років історичні квартали реконструювали.

Нагадаємо, що Wizz Air тимчасово скасував 20 рейсів з України, зокрема, сім – зі Львова.