Угорський лоукостер Wizz Air тимчасово скасував 20 напрямків з українських міст – Києва, Львова, Харкова, Одеси та Запоріжжя. Переважно перельоти не будуть виконуватися із початку січня до березня.

Як повідомляє Lowcostavia, йдеться про рейси:

Київ – Салоніки – з 10 січня до 9 березня

Київ – Венеція (Тревізо) – з 9 січня до 11 березня

Київ – Неаполь – з 11 січня до 27 березня

Київ – Нюрнберг – з 9 січня до 11 березня

Київ – Катовіце – з 10 січня до 10 березня

Львів – Мілан (Мальпенса) – з 14 січня до 5 березня

Львів – Неаполь – з 10 січня до 5 березня

Львів – Рим – з 10 січня до 8 березня

Львів – Вільнюс – з 10 січня до 8 березня

Львів – Меммінген – з 10 січня до 26 лютого

Львів – Братислава – з 11 січня до 27 березня

Львів – Будапешт – з 17 січня до 12 березня

Харків – Відень – з 10 січня до 8 березня

Харків – Рим – з 13 січня до 12 березня

Харків – Дортмунд – з 4 січня до 24 лютого

Одеса – Абу-Дабі – з 10 січня до 9 лютого

Одеса – Будапешт – з 9 січня до 26 березня

Запоріжжя – Вроцлав – з 14 січня до 27 березня

Запоріжжя – Катовіце – з 15 січня до 6 березня

Запоріжжя – Будапешт – з 11 січня до 27 березня

Зазначимо, що у жовтні перевізник анонсував відкриття 26 нових напрямків з України, у тому числі дев’ять – зі Львова. Їх мають запустити у кінці березня – на початку червня. Йдеться, зокрема, про рейси зі Львова до Парижа, Ніцци, Брюсселя, Ейндговена, Барселони, Мадрида, Афін, Салонік та Венеції. Із весни авіакомпанія працюватиме на 32 маршрутах і стане найбільшою за кількістю авіарейсів у львівському аеропорту.