Wizz Air тимчасово скасував 20 маршрутів з України
Найбільше скасованих рейсів – зі Львова
Суспільство — Анна Журба, 0 0
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Угорський лоукостер Wizz Air тимчасово скасував 20 напрямків з українських міст – Києва, Львова, Харкова, Одеси та Запоріжжя. Переважно перельоти не будуть виконуватися із початку січня до березня.
Як повідомляє Lowcostavia, йдеться про рейси:
- Київ – Салоніки – з 10 січня до 9 березня
- Київ – Венеція (Тревізо) – з 9 січня до 11 березня
- Київ – Неаполь – з 11 січня до 27 березня
- Київ – Нюрнберг – з 9 січня до 11 березня
- Київ – Катовіце – з 10 січня до 10 березня
- Львів – Мілан (Мальпенса) – з 14 січня до 5 березня
- Львів – Неаполь – з 10 січня до 5 березня
- Львів – Рим – з 10 січня до 8 березня
- Львів – Вільнюс – з 10 січня до 8 березня
- Львів – Меммінген – з 10 січня до 26 лютого
- Львів – Братислава – з 11 січня до 27 березня
- Львів – Будапешт – з 17 січня до 12 березня
- Харків – Відень – з 10 січня до 8 березня
- Харків – Рим – з 13 січня до 12 березня
- Харків – Дортмунд – з 4 січня до 24 лютого
- Одеса – Абу-Дабі – з 10 січня до 9 лютого
- Одеса – Будапешт – з 9 січня до 26 березня
- Запоріжжя – Вроцлав – з 14 січня до 27 березня
- Запоріжжя – Катовіце – з 15 січня до 6 березня
- Запоріжжя – Будапешт – з 11 січня до 27 березня
Зазначимо, що у жовтні перевізник анонсував відкриття 26 нових напрямків з України, у тому числі дев’ять – зі Львова. Їх мають запустити у кінці березня – на початку червня. Йдеться, зокрема, про рейси зі Львова до Парижа, Ніцци, Брюсселя, Ейндговена, Барселони, Мадрида, Афін, Салонік та Венеції. Із весни авіакомпанія працюватиме на 32 маршрутах і стане найбільшою за кількістю авіарейсів у львівському аеропорту.
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