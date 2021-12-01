Львівський аеропорт майже два роки працює у режимі карантинних обмежень. Попри це, авіакомпанії поступово відновлюють регулярні рейси зі Львова та анонсують нові напрямки.

Наприкінці літа європейські країни почали відкривати кордони українським туристам. Серед основних вимог – негативний результат ПЛР чи антиген-тесту на ковід та сертифікат про вакцинацію. Восени ЄС виключив Україну зі списку держав, туристам із яких рекомендують обмежити в’їзд, однак більшість європейських держав все ж залишаються відкритими для українців. Актуальні умови в’їзду для українців до усіх країн світу можна переглянути на інтерактивній мапі Міністерства закордонних справ.

ZAXID.NET зібрав актуальну інформацію про розклад і вартість квитків на регулярні рейси на час зимової навігації.

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Windrose

Київ: щодня; квитки – від 2,5 тис. грн в один бік.

«Мотор Січ»

Київ: щодня; квитки – від 1,3 тис. грн в один бік.

Air Ocean

Київ: щодня; квитки – від 865 грн в один бік.

Запоріжжя: понеділок, п’ятниця; квитки – від 865 грн в один бік.

Харків: четвер, неділя; квитки – від 865 грн в один бік.

Bees Airlines

Київ: щодня, крім суботи; квитки – від 679 грн в один бік.

Прага: понеділок, п’ятниця; квитки – від 1 тис. грн в один бік.

Барселона: середа, неділя; квитки – від 1,9 тис. грн в один бік.

SkyUp

Даммам, Саудівська Аравія: субота; квитки – від 8,7 тис. грн в один бік.

Стамбул, Туреччина: понеділок, середа, п’ятниця; квитки – від 1,6 тис. грн в один бік.

Wizz Air

Мілан (Мальпенса), Італія: по понеділках, середах і п’ятницях; квитки – від 789 грн в один бік.

Рим (Ф’юмічіно), Італія: середа, неділя; квитки – від 489 грн в один бік.

Рим (Чампіно), Італія: середа, неділя; квитки – від 489 грн в один бік.

Ларнака, Кіпр: понеділок, п’ятниця; квитки – від 579 грн в один бік.

Берлін (Бранденбург), Німеччина: вівторок, субота; квитки – від 969 грн в один бік.

Дортмунд, Німеччина: понеділок, п’ятниця; квитки – від 319 грн в один бік.

Меммінген, Німеччина: середа, неділя; квитки – від 579 грн в один бік.

Лондон (Лутон), Велика Британія: вівторок, четвер, субота, неділя; квитки – від 749 грн в один бік.

Варшава, Польща: понеділок, п’ятниця; квитки – від 489 грн в один бік.

Вроцлав, Польща: понеділок, середа, п’ятниця; квитки – від 319 грн в один бік.

Гданськ, Польща: середа, неділя; квитки – від 319 грн в один бік.

Познань, Польща: середа, неділя; квитки – від 389 грн в один бік.

Пардубиці, Чехія: вівторок, субота; квитки – від 809 грн в один бік.

Ryanair

Манчестер, Велика Британія: понеділок, п’ятниця; квитки – від 8 євро в один бік.

Лондон (Станстед), Велика Британія: понеділок, середа, п’ятниця; квитки – від 5 євро в один бік.

Варшава, Польща: понеділок, середа, п’ятниця, субота і неділя; квитки – від 10 євро в один бік.

Вроцлав, Польща: вівторок, четвер, субота; квитки – від 8 євро в один бік.

Краків, Польща: вівторок, четвер, субота; квитки – від 15 євро в один бік.

Познань, Польща: понеділок, п’ятниця; квитки – від 8 євро в один бік.

Рига, Латвія: четвер, неділя; квитки – від 20 євро в один бік.

Каунас, Литва: вівторок, субота; квитки – від 5 євро в один бік.

Дюссельдорф, Німеччина: четвер, неділя; квитки – від 10 євро в один бік.

Меммінген, Німеччина: п’ятниця, неділя; квитки – від 13 євро в один бік.

Братислава, Словаччина: старт – 2 січня; понеділок, п’ятниця, неділя; квитки – від 12 євро в один бік.

Будапешт, Угорщина: середа, неділя; квитки – від 8 євро в один бік.

Барі, Італія: середа, неділя; квитки – від 5 євро в один бік.

Болонья, Італія: понеділок, п’ятниця; квитки – від 13 євро в один бік.

Венеція (Тревізо), Італія: вівторок, субота; квитки – від 5 євро в один бік.

Мілан (Бергамо), Італія: вівторок, субота; квитки – від 8 євро в один бік.

Неаполь, Італія: понеділок, середа, п’ятниця, субота; квитки – від 10 євро в один бік.

Палермо, Італія: вівторок, субота; квитки – від 5 євро в один бік.

Піза, Італія: вівторок, субота; квитки – від 20 євро в один бік.

Рим (Ф’юмічіно), Італія: понеділок, п’ятниця, неділя; квитки – від 19 євро в один бік.

Турин, Італія: понеділок, п’ятниця; квитки – від 5 євро в один бік.

​Austrian Airlines

Відень, Австрія: понеділок, середа, п’ятниця; квитки – від 129 доларів в один бік.

Turkish Airlines

Стамбул, Туреччина: щодня; квитки – від 99 доларів в один бік.

Lufthansa

Франкфурт-на-Майні, Німеччина: щодня, крім суботи; квитки – від 2,7 тис. грн в один бік.

LOT

Варшава, Польща: щодня; квитки – від 1 тис. грн в один бік.

Pegasus Airlines

Стамбул, Туреччина: щодня; квитки – від 1,2 тис. грн в один бік.

Зазначимо, що в розкладі рейсів та вартості квитків можливі зміни. Актуальну інформацію кожного маршруту необхідно перевірити безпосередньо на сайтах авіакомпаній. Крім цього, у переліку немає чартерних рейсів та додаткових рейсів, які авіакомпанії запускають на свята або на замовлення туроператорів.