Рішення ЄС є рекомендаційним й кожна країна самостійно вирішуватиме, чи обмежувати в'їзд українським туристам, чи ні

Посли країн Європейського союзу виключили Україну зі списку безпечних країн, для яких рекомендують скасувати обмеження на поїздки. Відповідне рішення в ЄС ухвалили у п'ятницю, 5 листопада. Офіційного документа ще не опублікували, однак цю інформацію підтвердив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Зі списку безпечних країн Україну виключии через різке зростання хворих на коронавірус, високий рівень смертності та низький рівень вакцинації. Офіційно рішення ЄС планують оголосити на початку наступного тижня. Воно є рекомендаційним й не означає, що всі країни ЄС, які раніше зняли обмеження на в'їзд українським туристам, закриють кордони. Кожна країна може самостійно вирішувати, чи запроваджувати нові обмеження на в’їзд українцям, чи ні.

Дмитро Кулеба також вважає, що тотального закриття кордонів для українських туристів не буде.

«Після виключення України з «зеленого списку» ЄС тотального закриття кордонів Євросоюзу не буде. Це рекомендація, а фінальні рішення ухвалюватиме кожна окрема країна ЄС. МЗС України активно працює з партнерами, аби зберегти максимальну свободу подорожей для українців», – написав міністр закордонних справ на своїй сторінці у Twitter.

Зазначимо, що рада послів країн Євросоюзу переглядає список «зелених країн» кожні два тижні. Щоправда ще до цього рішення, через погіршення ситуації з коронавірусом в Україні, Франція та Німеччина самостійно ввели додаткові обмеження на поїздки і дозволили в'їзд лише повністю вакцинованим туристам.

Нагадаємо, після понад річного закриття кордонів 15 липня посли ЄС віднесли Україну до списку безпечних для подорожей країн. Після того крахни-члени Євросоюзу почали поступово знімати обмеження на подорожі українцям. Наразі більшість країн дозволяють в'їзд українським туристам за умови вакцинації затвердженими в ЄС вакцинами або з негативним ПЛР чи антиген-тестом. Переглянути актуальні умови в'їзду в кожну з країн можна на Інтерактивній мапі МЗС.