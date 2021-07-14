Країни ЄС можуть зняти обмеження на в'їзд для українців

Посли країн Європейського союзу схвалили оновлений список країн, для яких скасовується пов’язане з пандемією коронавірусу обмеження на поїздки. У цьому переліку є й Україна. Офіційна інформація про це буде опублікована вже сьогодні, 14 липня, повідомляє Радіо Свобода.

Також про те, що Євросоюз включив Україну до переліку країн зеленої зони повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Утім, схвалення послами ЄС має консультаційний характер і не є прямою вказівкою національним урядам, тож кожна країна сама вирішуватиме, чи впускати українців. Та останнім часом країни, особливо туристичні, спрощують правила на в'їзд, зокрема і для українців. Так, в уряді Словенії повідомили про скасування обов'язкового 14-денного карантину і дозволили в'їзд із цифровим Covid-сертифікатом.

Список країн, для яких ЄС рекомендує скасувати обмеження на в’їзд, оновлюється що два тижні. Раніше до нього увійшли Молдова, Вірменія та Азербайджан.

Додамо, що Рада ЄС оновила рекомендації про в'їзд іноземних туристів. Подорожі, згідно з документом, дозволяються туристам, які пройшли повний курс вакцинації (препаратами, схваленими в ЄС) не пізніше, ніж за два тижні до подорожі країнами Євросоюзу. Також члени ЄС можуть приймати туристів із країн, де кількість заражень коронавірусом за останні два тижні не перевищує 75 випадків на 100 тисяч людей.