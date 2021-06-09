Схвалені Європарламентом регламенти ще має затвердити Рада ЄС

Європарламент затвердив введення цифрових Covid-сертифікатів (які також помилково називають Covid-паспортами) з 1 липня на території Євросоюзу та Шенгенської зони. Відповідне рішення прийняли на пленарному засіданні в середу, 9 червня, передає «Європейська правда», тепер його ще має схвалити Рада ЄС.

Сертифікати видаватимуть безкоштовно в цифровій та в паперовій формі і матимуть QR-код, який засвідчуватиме їхню справжність. Діятимуть вони протягом 12 місяців. Схвалений Європарламентом Covid-сертифікат міститите інформацію про вакцинацію, негативні результати ПЛР-тестів та імунітет до коронавірусу.

Усі країни-члени ЄС повинні будуть приймати Covid-сертифікати інших країн, видані людям, щепленим схваленими у ЄС вакцинами. Йдеться, зокрема, про Pfizer, AstraZeneca (європейського виробництва, індійська Covishield та південнокорейська SKBio у ЄС наразі не схвалені), Johnson & Johnson та Moderna. Водночас кожна країна-член ЄС самостійно вирішуватиме, чи впускати до себе іноземців, щеплених схваленими ВООЗ вакцинами (тобто і Covishield та SKBio, а також CoronaVac, які використовує Україна). Covid-сертифікати інших країн мають відповідати критеріям європейських сертифікатів.

Нагадаємо, що в Україні розробкою Сovid-сертифікатів згідно з вимогами ЄС займаються спільно команди МОЗ, Мінцифри, НСЗУ, МЗС, ДПСУ. Кабмін планує затвердити українські Сovid-сертифікати після того, як їх затвердить Євросоюз. Наразі також ведуться переговори між Україною та Єврокомісією про взаємне визнання цих документів.

Детальніше про те, чим відрізняються свідоцтво про вакцинацію та Covid-сертифікат, як, коли і де їх можна отримати, а також до яких країн можна потрапити зі свідоцтвом про щеплення, а до яких з Covid-сертифікатом, читайте в матеріалі ZAXID.NET.