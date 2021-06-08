Друга доза вакцини проти Covid гарантована державою

У Міністерстві охорони здоров’я запевняють, що друга доза вакцини проти коронавірусу гарантована державою.

Як повідомила прес-служба МОЗ у Facebook, для вакцинації другою дозою громадянина запросять телефонним дзвінком за тим контактом, який він залишив після першого щеплення.

Ті, хто отримав щеплення у масовому центрі вакцинації, отримають другу дозу в тих самих центрах.

А якщо на вакцинацію особу записував роботодавець, то саме він організовує друге щеплення.

Другу дозу вакцини гарантовано отримають люди, які вакцинувались залишковими дозами, зокрема громадські діячі.

У відомстві також нагадали, що друга доза вакцини має бути введена через:

Comirnaty/Pfizer-BioNTech - 21 день

CoronaVac/Sinovac Biotech - 28 днів

Oxford/AstraZeneca - 12 тижнів.

Вакцинованими від коронавірусу вважаються особи, які отримали весь курс щеплень, тобто дві дози препарату. Саме вони можуть отримати міжнародне свідоцтво про вакцинацію.

Нагадаємо, що станом на 7 червня 48161 людину було щеплено проти Covid-19: одну дозу отримали 43 137 людей, другу дозу – 5 024 людини.

Загалом проведено 1 436 285 щеплень проти коронавірусної хвороби.

Станом на 8 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від коронавірусу записались 653525 людей.