Дмитро Кулеба каже, що Україна не хоче чекати цифрових ковід-сертифікатів, а тому домовляється про визнання паперових документів

Допоки Україна не запустила цифрових сертифікатів вакцинації від коронавірусу, щеплені люди можуть отримати паперовий сертифікат, який приймають кілька країн, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

«Цифровий Covid-сертифікат від липня буде синхронізований з сертифікатом Євросоюзу: його будуть визнавати органи влади країн Євросоюзу. Але ми не хочемо чекати аж до липня. Я розпочав роботу з деякими сусідніми країнами про визнання письмових сертифікатів. Ми зараз домовилися про це з Угорщиною, Молдовою, Грузією. Туреччина готова укладати таку угоду», – розповів Кулеба в ефірі телеканалу «1+1».

Він нагадав, що паперовий сертифікат про вакцинацію Кабмін затвердив минулого року. Він відповідає міжнародним стандартам. «Коли людина робить вакцинацію, то може попросити, щоб їй оформили цей документ. Процедуру цього сертифіката затвердили», – розповів очільник МЗС.

Нагадаємо, що наразі для відвідування низки країн, зокрема – Румунії, Франції, Греції та Іспанії необхідно пред’являти документ, який свідчить, що людина вакцинована від коронавірусу або перехворіла ним і має антитіла. При цьому від моменту отримання другої дози вакцини і до моменту в’їзду повинно пройти щонайменше два тижні.