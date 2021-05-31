Румунія скасувала заборону на в'їзд іноземним громадянам та особам без громадянства через пункти пропуску державного кордону з 1 червня й оприлюднила умови, які дозволяють в’їзд в цю країну. Відповідну інформацію опублікувало посольство України в Румунії у понеділок, 31 травня.

З 1 червня для іноземних громадян та осіб без громадянства, які прибувають до Румунії з третіх країн, встановлюється карантинний режим на 14 днів незалежно від того, в якій зоні перебуває країна. Однак румунська влада встановила винятки, до яких належать:

особи, вакциновані від коронавірусу, за умови завершення повної схеми вакцинації до в'їзду в Румунію. Після завершення вакцинації має пройти 10 днів;

особи, які отримали підтвердження зараження коронавірусом за останні 90 днів до в'їзду в країну, що доведено медичними документами або шляхом перевірки бази даних Corona-forms (необхідно мати з собою позитивний тест RT-PCR на дату діагностики, виписку з лікарні або тест, що підтверджує наявність антитіл IgG, який проводиться максимум за 14 днів до в'їзду в країну);

діти віком до 3 років, без необхідності надання негативного результату тесту RT-PCR (ПЛР);

діти від 3 до 16 років, якщо вони мають негативний результат тесту RT-PCR для Covid-19, виконаний не пізніше ніж за 72 години до посадки (для тих, хто подорожує громадським транспортом) або в'їзду на територію Румунії (для тих, хто подорожує власним транспортом);

особи, які приїжджають до Румунії з країн/територій епідеміологічного ризику, але які до прибуття в Румунію провели останні 14 днів поспіль в одній або декількох країнах/територіях без епідеміологічного ризику;

особи, які перетинають країну транзитом – якщо вони залишають територію Румунії не пізніше, ніж через 24 години після в'їзду на територію країни;

особи, які залишаються на території Румунії на строк менше 3 днів (72 години) і мають негативний результат тесту RT-PCR на зараження вірусом SARS-CoV-2, проведеного не більше ніж за 72 години до посадки.

До винятків потрапила низка інших категорій громадян, таких як знімальні групи, члени міжнародних спортивних делегацій, водії вантажних транспортних засобів та інші.