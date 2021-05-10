Кожен, хто відвідає замок, може отримати безкоштовну вакцину Pfizer

У замку Дракули в Трансільванії розпочав роботу безкоштовний центр вакцинації від коронавірусу. Медпрацівники з накладними вампірськими іклами пропонують всім охочим безкоштовне щеплення препаратом від Pfizer, повідомляється на офіційній сторінці замку Бран у Facebook.

«Марафон вакцинації Pfizer BioNTech буде працювати кожні вихідні в травні без попереднього запису в середньовічних митних будівлях», – повідомила адміністрація замку.

Зазначається, що вакциновані туристи також зможуть безкоштовно відвідати виставку, на якій представлено 52 середньовічних знаряддя тортур. Замок Бран сподівається, що його унікальна ініціатива допоможе збільшити кількість проведених щеплень.

Як пише ВВС Україна, уряд країни хоче вакцинувати 10 млн людей до вересня 2021 року. Однак в Румунії спостерігається один з найвищих рівнів несприйняття вакцинації в Європі. Згідно з опитуванням Globesec, майже половина румунів кажуть, що не бажають робити щеплення.

«Ідея... полягала в тому, щоб показати, як 500-600 років тому в Європі кололи людей», – повідомив директор з маркетингу замку Бран Александру Пріску.

У влади також є сподівання, що ця ініціатива дозволить спонукати більше людей відвідати трансильванський замок, де кількість туристів впала під час пандемії.

Замок розташований за 170 км на північ від Бухареста. Його пов'язують із князем Владом Цепешем, який був прототипом Дракули. Влад III Цепеш, також відомий як Дракул («син Дракона»), у XV сторіччі тричі був господарем князівства Валахія, яке було розташоване у південній частині нинішньої Румунії. Він став відомим через масові страти своїх супротивників, яких саджав на кіл і отримав за це прізвище Цепеш («той, хто саджає на кіл»). Кілька разів господар завдав поразки військам султана Османської імперії, які намагалися його скинути та пограбувати Валахію.