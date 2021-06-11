Туристам всередині ЄС дозволять подорожувати без тестів на коронавірус і самоізоляції

27 країн-членів ЄС у п'ятницю, 11 червня, підтримали послаблення обмежень на пересування всередині Союзу на літній сезон. Повністю вакциновані щонайменше за 14 днів до подорожі туристи не будуть здавати тести на коронавірус або відбувати карантин. Про це повідомляє Reuters.

Для невакцинованих туристів застосовуватимуть правила в залежності від ситуації з поширенням Covid-19 у країні, звідки вони приїжджають.

Тепер це рішення постійних представників ЄС має схвалити Рада ЄС, засідання якої заплановане на наступний тиждень. Лише після цього нові правила запрацюють.

Водночас Рада ЄС затвердила остаточні регламенти про впровадження Covid-сертифікатів, в яких буде інформація про те, чи людина щеплена, чи має антитіла після перенесеної коронавірусної інфекції або ж свіжий негативний тест на коронавірус. Система із сертифікатами запрацює 1 липня, хоча деякі країни зроблять це раніше.

Разом з тими, країни-члени ЄС зберігають за собою право в екстреному порядку обмежити пересування у регіонах, де спостерігатиметься спалах Covid-19.

Туристи з інших країн також можуть приїхати на територію ЄС, якщо доведуть, що повністю вакциновані від коронавірусу. Водночас зазначається, що прикордонна політика в цілому є питанням окремих країн ЄС, тому вони можуть встановлювати власні правила для перетину кордону та пересування.

Також зазначається що в Євросоюзі вже вакциновано від коронавірусу близько чверті дорослого населення.

Нагадаємо, в Україні Covid-сертифікати запустять на основі даних у Електронній системі охорони здоров’я. Вони мають бути як електронні, так і паперові та матимуть QR-код для підтвердження чинності. Передача самих сертифікатів чи медичних даних українців у єдину європейську базу не передбачається.

Зараз в Україні формують нормативно-правову базу, а також розробляють способи, як підтверджувати дійсність таких сертифікатів. Україна консультується з Єврокомісією і синхронізує технічні питання. Раніше міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов повідомив, що українські ковід-сертифікати запустять приблизно за 10-14 днів після того, як їх схвалить Рада ЄС.