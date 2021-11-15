Загалом Ryanair обслуговуватиме 22 маршрути зі Львова у 9 європейських країн

Ірландський лоукостер Ryanair з січня відкриває прямі авіарейси зі Львова в Братиславу. Перельоти виконуватимуться тричі на тиждень – по понеділках, п’ятницях та неділях, вартість квитків у січні стартує від 15,3 євро в один бік.

Згідно з інформацією на сайті перевізника, виліт зі Львова у понеділок – о 17:15, у п’ятницю – о 15:55, у неділю – о 17:25, зворотно – о 14:35, 13:15 та 14:45 відповідно. Час у дорозі – одна година 15 хвилин.

Загалом Ryanair обслуговуватиме 22 маршрути зі Львова у 9 європейських країн, зокрема до 9 італійських міст.

Додамо, що до Братислави зі Львова також літає угорський лоукостер WizzAir. Рейси виконуються двічі на тиждень – по понеділках та п’ятницях.