Ірландський лоукостер Ryanair тимчасово скасував 17 маршрутів з України – до кінця січня 2022 року. Зокрема, як пише Lowcost Avia, з 6 до 31 січня скасовані всі рейси з Харкова, а також шість напрямків зі Львова, три – з Одеси, два – з Києва.

Перелік скасованих рейсів Ryanair з України у січні 2022 року:

Київ – Бидгощ: з 10 до 31 січня;

Київ – Мальта: з 10 до 31 січня;

Львів – Барі: з 10 до 31 січня;

Львів – Палермо: з 10 до 31 січня;

Львів – Піза: з 10 до 31 січня;

Львів – Турин: з 10 до 31 січня;

Львів – Манчестер: з 10 до 31 січня;

Львів – Братислава: з 10 до 31 січня;

Харків – Вільнюс: з 6 до 31 січня;

Харків – Варшава (Модлін): з 6 до 31 січня;

Харків – Краків: з 6 до 31 січня;

Харків – Познань: з 6 до 31 січня;

Харків – Будапешт: з 6 до 31 січня;

Харків – Мілан (Бергамо): з 6 до 31 січня;

Одеса – Катовіце: з 10 до 31 січня;

Одеса – Барселона: з 10 до 31 січня;

Одеса – Болонья: з 10 до 31 січня.

Окрім того, початок виконання рейсів Херсон – Відень перенесено з січня на лютий 2022 року. Нагадаємо, що раніше 20 маршрутів з України тимчасово скасував Wizz Air, натомість Ryanair анонсував відкриття авіарейсів зі Львова до Нюрнберга.