Авіакомпанія Ryanair тимчасово скасувала 17 маршрутів з України
Рейси не будуть виконуватися у січні 2022 року
Суспільство — Анна Журба, 0 0
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Ірландський лоукостер Ryanair тимчасово скасував 17 маршрутів з України – до кінця січня 2022 року. Зокрема, як пише Lowcost Avia, з 6 до 31 січня скасовані всі рейси з Харкова, а також шість напрямків зі Львова, три – з Одеси, два – з Києва.
Перелік скасованих рейсів Ryanair з України у січні 2022 року:
- Київ – Бидгощ: з 10 до 31 січня;
- Київ – Мальта: з 10 до 31 січня;
- Львів – Барі: з 10 до 31 січня;
- Львів – Палермо: з 10 до 31 січня;
- Львів – Піза: з 10 до 31 січня;
- Львів – Турин: з 10 до 31 січня;
- Львів – Манчестер: з 10 до 31 січня;
- Львів – Братислава: з 10 до 31 січня;
- Харків – Вільнюс: з 6 до 31 січня;
- Харків – Варшава (Модлін): з 6 до 31 січня;
- Харків – Краків: з 6 до 31 січня;
- Харків – Познань: з 6 до 31 січня;
- Харків – Будапешт: з 6 до 31 січня;
- Харків – Мілан (Бергамо): з 6 до 31 січня;
- Одеса – Катовіце: з 10 до 31 січня;
- Одеса – Барселона: з 10 до 31 січня;
- Одеса – Болонья: з 10 до 31 січня.
Окрім того, початок виконання рейсів Херсон – Відень перенесено з січня на лютий 2022 року. Нагадаємо, що раніше 20 маршрутів з України тимчасово скасував Wizz Air, натомість Ryanair анонсував відкриття авіарейсів зі Львова до Нюрнберга.
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