За останні кілька років запуск лоукост-авіаперевізників в Україні зробив можливості подорожувати закордон більш доступними. Цей вид транспорту значно відрізняється від залізниці чи автобуса, тому й правила для пасажирів, які користуються авіаперельотами, інші.

ZAXID.NET склав перелік порад про те, чого не варто робити на борту літака, аби вберегти своє здоров’я та не дратувати інших пасажирів.

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1. Краще поспати після польоту. Під час зльоту та посадки літака не можна засинати, оскільки коли літак злітає або приземляється, тиск повітря навколо змінюється швидше, ніж повітря у вухах. Саме тому під час польоту ви можете відчувати, як закладає вуха. Аби уникнути цього, можна, наприклад, позіхнути, але якщо у цей час ви спите, то дискомфорт від закладених вух може тривати довше або й викликати запаморочення чи кровотечу.

2. Більше пийте. На борту літака повітря сухе, а, отже, під час дихання організм швидше зневоднюється. Тому перед польотом варто зайти у Duty Free за пляшкою води. Особливо, якщо переліт тривалий. Але уникайте газованих напоїв, адже вони викликають надмірне газоутворення в організмі, а ваші попутники будуть не дуже раді стороннім запахам.

3. Пийте, але не алкоголь. Від келиха шампанського на борту, можливо, важко відмовитись, але кілька таких келихів можуть вас аж надто розслабити й ви будете заважати іншим пасажирам. Краще не зловживати алкоголем на борту літака, або ваша подорож може скінчитися так, як у цієї пари.

4. Не ходіть босоніж. По-перше, на підлозі може бути багато мікробів, адже пасажири заходять у літак взутими. Крім цього, навряд чи інші подорожувальники зрадіють зайвим запахам, вигляду ваших шкарпеток чи, тим паче, голих ніг.

5. Ніяких бутербродів із ковбасою. Пасажири «Укрзалізниці» відомі своїми збоченими бажаннями брати у вагон на перекус варені яйця чи засмажену курку. Але ані ці, ані інші продукти, які мають виражений і не всім приємний запах, не варто брати на борт літака. Разом із вами у салоні може бути мінімум ще сотня людей, які навряд чи втішаться запаху ковбаси. Краще візьміть яблуко, банан чи печиво.

6. Не жартуйте про бомби. От серйозно. У кращому випадку вас висадять із літака, у гіршому – рейс затримають через перевірки, а ви найближчі кілька років проведете не у відпустці.

7. «Не лізьте поперед батька в пекло». Зрозуміло, що після виснажливих процедур реєстрації і очікування в ґейті вам хочеться якнайшвидше вмоститися на своє місце в літаку. Однак цей процес аж ніяк не прискорить те, ви будете пхатись у салон без черги. Тим паче, якщо інші пасажири мають такі ж наміри, то це може спровокувати тисняву, а в умовах пандемії краще не забувати про соціальну дистанцію, аби не привезти з поїздки несподіваний сюрприз у вигляді ковіду.

8. Не забувайте про своїх дітей. Маленьким дітям складно пояснити, що їхні голосні розмови чи плач на весь салон неабияк дратують інших пасажирів. Однак цього можна уникнути, якщо приділити своїм дітям належну увагу, наприклад, позабавляти їх. Якщо ви вирішили взяти дітей у подорож – зробіть усе можливе, аби вони не заважали подорожувати іншим.

9. Не відкривайте зайвий раз пасок безпеки. Якщо ви одразу після зльоту літака не плануєте йти в туалет чи просто ходити салоном, залиште ваш пасок безпеки застебнутим. Ви ніколи не знаєте, коли літак увійде в зону турбулентності або буде здійснювати різкий поворот. Тому, задля власної безпеки, не смикайте пасок і не торкайтеся його зайвий раз, адже там може бути багато бактерій.

10. Ходіть в туалет. Так, це не найчистіше місце в літаку, навіть навпаки. Але нехтувати природним бажанням організму значно небезпечніше, особливо, якщо ваш політ триває 8-10 годин. Крім цього, ніколи не відомо, скільки часу ви будете проходити паспортний контроль після прильоту, тож, за потреби, не бійтеся скористатись туалетом у літаку. Зайвий раз розім’яти ноги після тривалого сидіння в кріслі теж буде не зайвим.