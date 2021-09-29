Ми звикли скаржитись на громадський транспорт, який запізнюється, ламається, стоїть в заторах чи розвалюється на ходу. Це, безумовно, не комфортно, але на стан транспорту пасажири вплинути не можуть, натомість деякі їхні звички дратують навіть більше, ніж сам стан салону.

ZAXID.NET зібрав найбільш дратівливі звички пасажирів та водіїв громадського транспорту, які роблять поїздки нестерпними.

1. «Передайте за проїзд». Є особливий вид пасажирів, які першими забігають у трамвай чи автобус, займають місце, а потім шарпають сусіда поруч за плече й просять передати за проїзд. А можна ж просто зайти на передні двері і заплатити самому, чи не так?

2. «Закрийте вікно, мені дує!». Навіть у спеку +30 у кожному, кожному салоні громадського транспорту знайдеться пасажир, якому «дує». Попри те, що колишня міністерка охорони здоров’я Уляна Супрун спростовувала міф, що від протягу в маршрутці можна захворіти, люди все одно в це вірять, а війна за вікно чи люк нагадує битву льоду та вогню в серіалі «Гра Престолів». Останнє слово, зазвичай, за тим, у кого міцніші нерви, довша рука або гучніший голос.

3. Наплічник, торби, «кравчучки». У маршрутці й так тісно, але є такі «кадри», які вміють запхати у цю консервну банку ще й великі сумки, поставивши їх у проході, або зайти у салон із наплічником і не зняти його. Так, замість одного місця, пасажир займає чиїсь три.

4. «Галя, я в маршрутці, алло». За одну поїзду з роботи додому можна дізнатися, чому дівчина з сусіднього крісла розлучилася або де бабця купує дешеві овочі. Ці та інші розмови по мобільному телефону ваших сусідів по маршрутці ви може б і не хотіли чути, але вони вирішили інакше. Тож, якщо ви не президент і не працівник call-центру, краще провести цю супер-важливу розмову після виходу за маршрутки.

5. Той самий осудливий погляд. Є категорія пасажирів, особливо серед людей старшого віку, які просто вважають за необхідне повчити інших пасажирів, як себе вести в маршрутці. «В наш час молодь була вихованішою», «чого зараз дітей в школі взагалі вчать?», «он бабця аж труситься, а воно сидить». Однак сидіти на вільному місці, коли біля вас стоїть бабуся чи вагітна десь так само не виховано, як повчати когось, коли вас не просять. Поступатися місцем чи ні – це особиста справа кожного.

6. Хочу, щоб всі відчули цей шлейф. А пасажири – ні. В маршрутці й так не знаєш, від якого запаху померти – спітнілих пасажирів, немитого салону чи смаженого пончика, якого хтось смачно їсть на задньому сидінні. А тут це й парфуми! Ніхто не просить відмовитись від них, але й виливати на себе зранку флакон, а потім йти на маршрутку – не варто.

7. Однією на два крісла. У салоні і так, переважно, затісно, але є такі пасажири, які розсідаються на два крісла – ставлять там торбу чи садять малолітню дитину, замість того, щоб взяти її на руки. То може ви тоді і платитимите за два місця?

8. Король вечірок. Він тільки зайшов у салон, а ви вже знаєте, що його ніч була явно веселішою, ніж ваша. Чоловік повільно проходить салоном і стає над вами, щоб швидше розбудити або потренувати ваші нюхові рецептори. Проте не варто влаштовувати «хімічну атаку» всім пасажирам маршрутки, якщо ви «тяпнули» щось для настрою – краще оберіть таксі чи прогуляйтесь пішки.

9. Обійми мене міцніше. Про особистий простір у маршрутці не може й йти мова, але деякі пасажири намагаються притискатися щільніше, і щільніше. Для соціофобів – це катастастрофа, а для самотніх – можливість відчути себе в цьому світі не самим. Та, вочевидь, не всі прагнуть цих відчуттів, то, якщо ви нікуди не поспішаєте, краще облиште забитий автобус і почекайте наступний.

10. Водій «Формули-1». Юлій Цезар би точно позаздрив українським водіям маршруток, які під час поїздки вміють підрізати тролейбус, що частково дублює його маршрут, пити каву, курити, рахувати готівку, говорити по телефону та робити зауваження пасажирам. Поїздки з таким водієм часто нагадують екстремальну пригоду, а не поїздку в громадському транспорті.

Сподіваємось, ви не впізнали себе у цьому переліку, а якщо впізнали – маємо надію, що постараєтесь бути більш чемними і пересуватися з комфортом для усіх.