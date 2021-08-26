Відвідування супермаркетів – справа, з якою ми зіштовхуємось щонайменше раз у тиждень. Хтось ненавидить закупи, але є й ті, хто отримує задоволення від шопінгу. ZAXID.NET уклав добірку найгірших (щоб не сказати шкідливих) звичок під час закупів у супермаркетах. Сподіваємось, що ви не упізнаєте у цій добірці себе або ваших покупців-сусідів.

1. Паркуюсь як король ідіот. З чого починаються закупи? Із приїзду до супермаркету. Вам, напевно, доводилось кружляти парковкою в пошуках вільного місця, бо деякі клієнти припаркувались одразу на двох або трьох місцях чи заблокували своїм авто виїзд.

2. Обмацай мене повністю. Ви любите, коли вас мацають незнайомці? Скоріш за все, ні. Товари на полицях теж цього не люблять. Мабуть, траплялось бачити біля відділу фруктів та овочів, як натовп найвимогливіших і найретельніших клієнтів вибирає ідеальні плоди, обмацуючи кожен персик, яблуко або помідор (добре, якщо покупці при цьому у рукавичках). Такі пристрасні обмацування залишають на поверхні вм’ятини, які пришвидшують псування плодів. Та й вибирати щось після такого вже неприємно.

Є категорія покупців, які вважають святим обов’язком перемацати, наприклад, цілу ляду свіжої випічки. Це правда, що еволюція наділила людину здатністю розрізняти найкращі і найдостигліші плоди, що у свою чергу забезпечило людству виживання. Але хочемо нагадати обмацувачам, що не варто виявляти свою природу на людях.

3. «Пий мене, їж мене, шаленій!». Ще одна категорія еволюційно просунутих покупців – це ті, які вважають своїм обов’язком не лише обмацати майбутню покупку, але й скуштувати («А раптом я куплю, а воно несмачне?»). І добре, якщо такий покупець донесе упаковку до каси, щоб чесно заплатити за спожите. Але скільки разів вам траплялись недоїдки на полицях супермаркетів або відкриті упаковки побутової хімії і косметики?

4. Більше, більше, ще більше поліетиленових пакетиків! У час, коли від пластику відмовляються у всьому світі, немає сенсу пояснювати, чому це важливо. Але варто пам’ятати, що часто наліпку про вагу і ціну товару можна наклеїти просто на сам товар, не запаковуючи його в окремий пакетик.

5. «Прохід заборонений. Триває сімейний консиліум». Вам траплялись випадки, коли пройти через потрібний вам ряд з продуктами неможливо, бо покупці його намертво перегородили візком (візками) і вже 15 хвилин не можуть вирішити – купувати їм булочки із маковою посипкою чи з сезамом. Загалом дуже часто поведінка людей із візками залишає бажати кращого, бо багато з них поводяться, як автохами на дорогах.

6. «Встигнути будь-якою ціною». Нетерплячі покупці, які займають дві або більше черг до каси вас нервують? Такий поспіх – це прояв неповаги до решти відвідувачів, від якого варто відмовитись.

7. «Я передумав, не буду цього купувати». Покупці-терези, які просто на касі вирішують відмовитись від частини товарів, бо їм це видалось непотрібним – наче нічого такого, це ж не заборонено, товар ще не пробито. Але ви задумувались, як почувається покинуте напризволяще масло або морозиво у кошику біля каси? Хотіли б купити покинутий кимось такий товар? Тому, якщо ви будете краще планувати свої закупи і контролювати свої бажання – це полегшить життя працівникам магазинів і збереже якість продуктів.

8. «Посуньтесь, прошу пана». Чи приємно вам, коли покупець, який стоїть позаду вас у черзі на касі, починає підсувати ваші товари на стрічці, щоб викласти свої? Нагадуємо: стрічка рухома і за якусь хвилину на ній з’явиться місце для наступного клієнта, тож не варто поспішати.

9. «Відчуваю твій гарячий подих на своїй потилиці». Недотримання дистанції. На цей пункт можна було б закрити очі, якби не ковідні часи. Пояснювати, для чого потрібно дотримуватись дистанції сьогодні, немає потреби, як і те, чому не варто брати надмір поліетиленових пакетиків.

10. «Візочки на парковці». Якщо ви перевантажили товар з візочка у своє авто, то виявом хорошого тону було б відвезти візок до місця збору, щоб він не заважав водіям, які заїжджають або виїжджають із паркінгу. До речі, таким самим виявом поваги до інших клієнтів закладу є складання ручок у кошичку так, щоб наступний покупець без проблем міг вкласти у нього свій кошик.

Хтось впізнав себе у цьому переліку? Що ж, маємо надію, що після прочитання цього тексту ваша поведінка на закупах хоч трохи зміниться або ви перейдете на доставку продуктів.