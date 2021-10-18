Жінку та чоловіка вивели з літака польські прикордонники

Двох українців оштрафували на тисячу злотих за сварку на борту літака зі Львова до Варшави. Жінка та чоловік кричали та не реагували на зауваження екіпажу літака.

Як повідомили на сайті прикордонної служби Польщі, інцидент трапився ще 13 жовтня на борту літака, що летів за маршрутом рейсу авіакомпанії Ryanair Львів – Варшава. Двоє українців, чоловік та жінка, на борту літака галасували, кричали та не виконували вказівки екіпажу. Бортпровідники повідомили про конфлікт прикордонникам варшавського аеропорту «Модлін» й після посадки літака, порушників вивели з салону й відвели на перевірку до прикордонної служби.

За порушення ст. 210 авіаційного законодавства Польщі їх оштрафували на 500 злотих кожного. Це приблизно по 3,3 тис. грн. Після сплати штрафу їх відпустили.

Зазначимо, що схожий інцидент трапився й на борту літака, що летів з Харкова до Кракова. Двоє українців почали сваритися в літаку, а ще одна пасажирка знімала це все на відео. При цьому на зауваження бортпровідників вони не зважали, тому їх також оштрафували, однак українка, яка знімала сварку на відео штраф платити відмовилась. Тепер цю справу розглядатиме польський суд.