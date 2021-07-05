В аеропорту пообіцяли розслідувати поведінку пілота, який назвав себе «королем літака»

У польському місті Познань рейс FR6705 ірландської авіакомпанії Ryanair вилетів із затримкою у понад годину. Усе через те, що пілот заборонив підійматися на борт десяткам українців, повідомляє Wyborcza Poznan.

Як повідомляється, інцидент трапився у неділю, 4 липня. Авіалайнер повинен був вилетіти о 6:30 за місцевим часом. Однак, як поінформували очевидці, пілот став на заваді посадці українців в літак. Він кричав їм «геть», «я тут головний» і що він «король літака». Цікаво, що пасажири вже пройшли усі перевірки на авіаційну безпеку, паспортний контроль та реєстрацію на рейс.

Зрештою, за даними польських ЗМІ, приблизно 30 пасажирів не змогли вилетіти до Одеси.

Наразі офіційних пояснень такої поведінки пілота від прес-служби аеропорту не надходило. Представник аеропорту запевнив, що цей інцидент буде ретельно розслідуваний. Він також наголосив, що поки у нього немає відомостей про неналежну поведінку членів екіпажу.

Офіційних пояснень від ірландської авіакомпанії Ryanair щодо поведінки їхнього працівника також не надходило.