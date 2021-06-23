Польська поліція намагається затримати громадянина України

Одразу восьмеро польських патрульних брали участь у затриманні громадянина України, який активно опирався правоохоронцям. Про це 23 червня повідомило видання Fakt.

Правоохоронці прибули на виклик мешканців Охоти – одного з районів Варшави. Ті поскаржились на авто, яке їздило по тротуару і ледь не збило чоловіка з дитиною.

Поліція відшукала автомобіль, але затримати його водія вдалося не одразу. За словами правоохоронців, той чинив «шалений опір» і навіть облив їх із вогнегасника. Для його затримання патрульним довелося одягнути шоломи і використати спецзасоби.

Поліцейським вдалося одягнути наручники на чоловіка і посадити його в авто, але згодом той вирвався і знову почав тікати. Чоловіка вдалося вгамувати вже в лікарні, де медики вкололи йому заспокійливе.

Затриманим виявився 36-річний громадянин України. Наразі зразки його крові відправили на експертизу. Хоча за словами правоохоронців, затриманий мав яскраві ознаки наркотичного сп'яніння.