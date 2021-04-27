У Польщі в місті Радомсько (Лодзьке воєводство) затримали громадянина України, який удавав із себе словака, щоб вкрасти з заводу побутової техніки 120 посудомийних машин. Інцидент стався ще 21 квітня, про те місцева поліція повідомила про нього лише тепер.

За інформацією польських правоохоронців, українець на підставі підроблених транспортних документів заїхав вантажівкою на територію заводу, де йому завантажили 120 посудомийних машин. Техніку начебто потім мали доставити до Німеччини.

Під час завантаження товару, працівник складу виявив, що посудомийні машини на суму 109 тисяч злотих намагаються вивезти невідомі під виглядом фірми, яка постійно співпрацює із заводом. Одразу після цього викликали поліцію.

Правоохоронці встановили, що водій вантажівки мав підроблені транспортні та особисті документи. Він удавав із себе громадянина Словаччини, хоча при собі мав документи на різні імена, видані у різних країнах.

Зрештою поліцейські з’ясували, що затриманий – 28-річний українець. 23 квітня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді перебування під вартою на три місяці.

Українцеві інкримінують шахрайство, йому загрожує до восьми років в’язниці.