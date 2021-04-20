Українець перетнув українську частину кордону, а на польській прикордонники помітили ознаки сп'яніння

Ввечері понеділка 19 квітня у пункті пропуску «Шегині – Медика» затримали 33-річного українця, водія вантажівки з причепом, який намагався перетнути кордон у нетверезому стані. Перевірка на стан сп’яніння на польській стороні показала майже 3,5 проміле алкоголю.

«У понеділок перед 23:00 перемишльські поліцейські виїхали у пункт пропуску в Медиці. Черговий відділу поліції отримав повідомлення від прикордонників, що громадянин України, який керував вантажівкою, був у стані алкогольного сп’яніння. Апарат виявив майже 3,5 проміле алкоголю в організмі 33-річного водія. Чоловіка заарештували», — повідомили на сторінці поліції Подкарпатського воєводства.

В українця також вилучили права водія. Справу передали до суду. За польським законодавством йому загрожує до 2 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 12 лютого, на автостраді А4 поліція затримала українського водія, який керував вантажівкою, маючи в крові 4 проміле алкоголю. А у березні біля Кракова на тій самій автостраді зупинили українського далекобійника з 3,65 проміле.