Після обстеження алкотестером в організмі водія виявили 3,65 проміле алкоголю

32-річного водія львівської транспортної компанії Overtrans затримали п’яним за кермом вантажівки на автостраді А4 поблизу Кракова. До поліції звернулися інші водії, що рухалися цією автострадою і зауважили дивну траекторію руху вантажівки Volvo з українськими номерами.

Як інформує поліція Малопольського воєводства, інцидент трапився, 9 березня, на автостраді А4 поблизу Кракова. Близько полудня черговий комісаріату дорожньої поліції Кракова почав отримувати дзвінки від водіїв. Очевидці інформували, що автострадою А4 їде вантажівка Volvo під керуванням нетверезого водія. На трасу відразу ж виїхав патруль, який і зупинив біля Кракова вантажівку яка «їхала від смуги до смуги».

«За кермом сидів 32-річний громадянин України. Поліцейські обстежили його алкотестері. Перше обстеження о 12:45 показало 3,46 проміле (1,65 мг/л), останнє обстеження, проведене о 13:59, засвідчило 3,65 проміле», – йдеться у повідомленні на сайті поліції. Такий результат у 18 разів перевищує норму алкоголю в організмі.

У кабіні вантажівки поліцейські знайшли порожню велику пляшку від горілки «Хлібний дар». Водій зізнався, що випив її за кермом.

Фото поліції

10 березня водія допитали і передали справу до суду, який заборонив йому упродовж шести місяців керувати транспортними засобами на території Польщі, а також оштрафував водія на 6000 злотих (понад 43 тис. грн).

Поліція не розголошує назви компанії, які належить вантажівка. Однак із оприлюднених на офіційному сайті поліції фото видно, що на кабіні вантажівці є напис Overtrans, логотип компанії та номер машини – 37.

Компанія Overtrans займається транспортними перевезеннями і складською логістикою. Офіс компанії розташований у селі Підрясне Львівської ОТГ.

Додамо, що місяць тому, 12 лютого, на автостраді А4 поліція затримала українського водія, який керував вантажівкою, маючи 4 проміле алкоголю.