Троє українців та їхній колега поляк врятували самогубця в лісі

Троє заробітчан з України врятували 25-річного поляка, який намагався накласти на себе руки. Інцидент трапився ввечері неділі, 18 квітня, у лісі біля селища Сомоніно, неподалік Гданська. Польські ЗМІ почали активно поширювати цю новину лише за тиждень після випадку. Видання Dziennik Baltycki детально розповіло про героїчний вчинок українців у лісі.

Близько 19:00 у неділю троє заробітчан з України: Євген Климович, Євген Федорчук та Олег Бодіян вирішили вперше за два тижні вийти на вечерю у сусіднє селище Келпіно. Чоловіки щойно відбули два тижні карантину після приїзду з України. Разом з українцями був їхній товариш поляк Янек Крефта. Щоб скоротити шлях компанія вирішила піти через ліс.

Вже в лісі Євген Климович помітив людину, яка висіла на дереві. Інші чоловіки на хвилинку розгубилися, а Євген першим підбіг до дерева та почав знімати молодого хлопця з петлі.

Тоді підбігли й інші, разом їм вдалося зняти петлю з шиї та покласти чоловіка на землю. Спершу самогубець не дихав, але чоловікам вдалось його реанімувати. Після цього вони викликали медиків, які довго не могли знайти їх у лісі, але все ж встигли і забрали самогубцю до лікарні.

Згодом виявилося, що вкоротити собі віку намагався 25-річний поляк.

За героїчний вчинок та врятоване життя, керівник фірми RADBUR, де працюють чоловіки, виділив їм премії.

Dziennik Baltycki пише, що Євген Климович вже чотири роки їздить на заробітки та має 7-річного сина, двоє інших чоловіків приїхали до Польщі вперше. Усі вони родом із смт Веселинове, що у Миколаївській області.

Нагадаємо, у грудні 2020, троє заробітчан з України врятували у Польщі шестирічного хлопчика, який вдавився деталькою Lego.