Польська поліція затримала українця з 1,6 проміле алкоголю у крові

Польські правоохоронці затримали нетверезого українця, який не зупинився для перевірки документів і почав тікати від поліції. Про це повідомляє RMF24.

Інцидент трапився 14 квітня о 21:00 в центрі Кошаліна на півночі Польщі. Патрульні дали сигнал водію Opel зупинитися для огляду. Замість того, щоб виконати вимогу, водій почав тікати від правоохоронців.

Поліцейським вдалося заблокувати автомобіль неподалік, на стоянці біля магазину. Офіцер підбіг до авто, і відчинив пасажирські двері, щоб забрати ключі.

Але водій вирішив здати назад, наїхав на ногу поліцейському та врізався в навчальний автомобіль, в якому були присутні інструктор та учень. Поліція зробила спершу попереджувальні постріли у повітря, а потім по шинах авто.

Затриманим виявився 52-річний громадянин України. Тест показав у його організмі 1,6 проміле алкоголю.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Справою займається прокуратура в Кошаліні.