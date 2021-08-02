Уже вчетверте цього літа літаки ірландського лоукост-перевізника Ryanair вилітають із польських аеропортів, залишаючи на летовищі частину пасажирів

В аеропорту польського Ґданська 30 пасажирів не змогли вилетіти рейсом Ryanair до Бургасу у Болгарії, бо пілот літака відмовився пустити їх на борт.

Інцидент трапився у неділю, 1 серпня, повідомила польська радіостанція RMF FM. Пасажири розповіли журналістам, що прибули в аеропорт вчасно – за дві з половиною години до вильоту, здали свої валізи у багаж і перейшли до ґейту для оформлення chek-in. Там і з'явились проблеми, бо виявилось, що в одному терміналі згромадилось кількасот людей, які одночасно вилітали трьома різними рейсами авіакомпанії Ryanair. Усіх їх обслуговували лише троє працівників, відразу ж утворились довгі черги.

«Працівниці, які усіх нас оформлювали не впорались вчасно, зробили це з запізненням. Натомість ми здали свій багаж, отримали посадкові талони, пройшли паспортний контроль і збирались сісти на літак», – розповідає RMF FM один із пасажирів.

На кожному з етапів проходження контролю усіх пасажирів запевняли, що попри запізнення літак без них не відлетить. Також пообіцяли, що багаж пасажирів не полетить без них до Болгарії. Однак все сталось інакше.

Але безпосередньо перед входом на борт літака капітан повідомив 30 туристам, що запізнюється на півтори години і більше нікого не пустить у літак. Ще більше роздратування в людей викликав його жест.

«Помахав нам середнім пальцем і відлетів із нашим багажем», – розповів один із пасажирів.

Тим, хто не зміг вилетіти не запропонували ані готелю, ані навіть води. Представник перевізника повідомив, що люди можуть перебронювати свої квитки на наступний рейс до Бургасу за кілька днів. Однак виявилось, що на борту цього літака є 26вільних місць, а не 30. Тобто вилетіти зміг той, хто швидше перебронював квитки.

«Нам дуже прикро, що частина пасажирів не вилетіла з нашого аеропорту до Бургасу. Ми з’ясовуємо обставини цієї справи, спілкуємось із хендлінг-агентом, який працює на летовищі за контрактом із Ryanair. Хендлінг-агент повідомив нам, що рішення про те, щоб 30 пасажирів не вилетіли із аеропорту, прийняла авіалінія. І треба до авіалінії скеровувати усі свої скарги», – прокоментувала ситуацію Аґнєшка Міхайлов, речниця аеропорту в Ґданську.

Нагадаємо, що це вже вчетверте цього літа літаки ірландського лоукост-перевізника Ryanair вилітають із польських аеропортів, залишаючи на летовищі частину пасажирів.

4 липня капітан літака, який виконував рейс із Познані до Одеси, не впустив на борт 30 пасажирів, усі вони були громадянами України.

19 липня літак Ryanair вилетів із варшавського аеропорту «Модлін» без частини пасажирів. На рейс до Амману (Йорданія) не встигли 15 пасажирів.

21 липня, літак Ryanair вилетів із аеропорту Катовіце-Пижовіце на Кіпр без 46 пасажирів.

В усіх цих випадках пасажири скаржились на повільну роботу паспортного контролю, що суттєво затягувало процес посадки на борт.