Втретє за місяць Ryanair вилітає з польських аеропортів, залишаючи частину пасажирів на летовищі

У середу, 21 липня, літак Ryanair вилетів із аеропорту Катовіце-Пижовіце без 46 пасажирів. Це вже втретє за останній місяць лайнери ірландського лоукост-перевізника Ryanair вилітають із польських аеропортів, залишаючи частину пасажирів на летовищі.

«Ґейт закрився о 10:00. За розкладом літак на острів Кіпр мав відлетіти о 10:15. Перед тим ми стояли у величезній черзі до паспортного контролю. А потім керівничка з Ryanair закрила перед нами ґейт», – цитує «Gazeta Wyborcza» одного із 46 пасажирів, яким не вдалось потрапити на борт літака.

Ще більше роздратування туристів викликало те, що у підсумку літак вилетів із запізненням на 35 хвилин через тривале завантаження валіз пасажирів у багажне відділення.

Тим, хто не зміг вилетіти із Катовіц, запропоновано рейс у четвер з Варшави або у п’ятницю із Кракова.

Речниця Ryanair у Польщі Ольга Павлонка пояснила інцидент у Пижовіцах великою чергою до паспортного контролю.

«Частина пасажирів запізнилась до ґейту і на літак до Пафосу. Постраждалим клієнтам було запропоновано відповідну допомогу і безкоштовно зарезервовано найближчий рейс за цим маршрутом. Ryanair щиро вибачився перед усіма постраждалими клієнтами за труднощі, які були повністю поза контролем нашої авіалінії», - повідомила Ольга Павлонка.

Це вже третій випадок у липні, коли літак Ryanair вилітає з польських аеропортів, залишаючи на летовищі частину пасажирів. Як інформував ZAXID.NET, 4 липня капітан літака, який виконував рейс із Познані до Одеси, не впустив на борт 30 пасажирів, усі вони були громадянами України.

19 липня літак Ryanair знову вилетів із варшавського аеропорту «Модлін» без частини пасажирів. Цього разу на рейс до Амману (Йорданія) не встигли 15 пасажирів. У коментарях ЗМІ пасажири знову згадували про велику чергу до прикордонників для паспортного контролю.