Саакашвілі може отримати тимчасовий дозвіл на проживання в Нідерландах

Голова МЗС Нідерландів заявив про готовність країни прийняти Саакашвілі

Глава Міністерства закордонних справ (МЗС) Нідерландів Халбах Зейлстра заявив про готовність країни прийняти екс-губернатора Одеської області Михайла Саакашвілі. Про це повідомляє DW.

Голова МЗС Нідерландів заявив журналістам в Гаазі, що країна прийме Саакашвілі, якщо він вирішить покинути Україну. «Він одружений на голландці, і якщо він подасть заявку на паспорт, з нідерландським законодавством, це можливо», - заявив Зейлстра.

Крім того, за словами нідерландських чиновників, «адвокат Саакашвілі питав службу імміграції і натуралізації про можливості сімейного возз'єднання з дружиною в Нідерландах». За словами прес-секретаря міністерства юстиції Нідерландів Карін Донк, служба імміграції і натуралізації країни «визначила, що Саакашвілі можна видати тимчасовий вид на проживання».

Нагадаємо, раніше повідомлялося про заяву екс-губернатора Одеської області, що він не потребує голландської візи. Також, Саакашвілі розповів про кілька пропозиціях про громадянство країн Європи, а також про пропозиції працювати в Європі та Америці.