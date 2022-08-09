Вітамін А важливий для здорового зору. Однак прямого зв'язку між поїданням моркви та хорошим зором немає. Початок такої віри було покладено під час ІІ Світової війну. Англійці розробили новий радар, що дозволяє пілотам бачити німецькі бомбардувальники вночі. Щоб приховати існування цієї технології, британські повітряні сили поширили публікації в пресі про те, що подібне бачення – результат морквяної дієти пілотів. Правда це чи ні, точно невідомо. Але звучить актуально. Як і страви з молодої моркви.

Іннредієнти (на 6-8 порцій):

молода морква 750 гр

зелена цибуля кілька пір’їнок

свіжа петрушка 2 ст. л. дрібно порізаної

Для заправки:

часник 1 подрібнений зубчик

сік лимона 2 ст. л.

гірчиця 1 ст. л.

гострий червоний соус (за бажанням) 1/2 ст. л

цукор або мед 1 ст. л.

олія 1/2 скл. (100-150 мл)

Зовсім молоду моркву можна порізати тонкими слайсами повздовж (фото Shutterstock )

Порізати моркву соломкою. Якщо вона зовсім молода та тоненька, то можна нарізати її плястерками, буде дуже гарно. Змішати з зеленою цибулею та петрушкою. Перемішати усі інгрідієнти заправки та додати до моркви, посолити за смаком, якщо необхідно. Дати постояти хвилин 20-30.

За бажанням можна петрушку замінити кінзою, а до заправки додати 2-3 столові ложки соєвого соусу.