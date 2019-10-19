З'їзд «Самопомочі» обрав новим лідером партії Оксану Сироїд

Новообраний лідер партії «Самопоміч» Оксана Сироїд

Новим головою політичної партії «Об’єднання «Самопоміч» стала екс-віце-спікерка Верховної Ради Оксана Сироїд. Відповідне рішення прийняте у суботу, 19 жовтня, на з’їзді партії у Києві.

Міський голова Львова Андрій Садовий на з'їзді заявив, що не буде претендувати на посаду лідера партії, хоча надалі залишається її членом і запропонував обрати головою «Об’єднання «Самопоміч» Оксану Сироїд. Таку позицію підтримав провід партії. За підсумками голосування кандидатуру Оксани Сироїд підтримали 127 делегатів з'їзду, ще троє - утрималися.

Після обрання нового голови партії Андрій Садовий у своєму дописі у Facebook назвав сім років керівництва партією «найкращими і найскладнішими роками життя». «Сьогодні новою лідеркою партії обрали Оксану Сироїд. Впевнений, це найкраще, що сьогодні можна побажати усім нам», - зазначив він.

Окрім того, на з’їзді затвердили стратегічні напрямки діяльності партії на 2020 рік, зокрема щодо участі партії у місцевих виборах.

Оксана Сироїд – народна депутатка Верховної Ради попереднього скликання, обрана від «Об’єднання «Самопоміч» (№4 у списку) як безпартійна. Працювала заступницею голови Верховної Ради, членкиня політичної ради «Об’єднання «Самопоміч», голова Київської міської організації.

Ще до обрання у Верховну Раду стала співавтором низки законопроектів. Була директором Всеукраїнського благодійного фонду «Українська правнича фундація». Працювала викладачем НаУКМА, є авторкою навчальних курсів та тренером для суддів, співавтором навчальних посібників. У парламенті напрацювала цілу низку законопроектів – щодо удосконалення законодавства з питань судоустрою і статусу суддів, щодо запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству, щодо вимог фінансового контролю з метою запобігання корупції, про стоматологічну діяльність, про тимчасово окуповану територію України, про медіацію тощо.

Як повідомлялося, після оголошення результатів екзитполів у день позачергових парламентських виборів 21 липня 2019 року лідер «Об’єднання «Самопоміч» Андрій Садовий заявив про відставку з посади очільника партії. За офіційними результатами ЦВК, «Самопоміч» отримала підтримку 0,62% виборців.